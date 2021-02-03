ميزة جديدة ستوفر لمستخدمي منصة “يوتيوب” الشهيرة

أعلن القائمون على منصة يوتيوب أنهم بدأوا باختبار ميزة جديدة تسمح بتوثيق مقاطع صغيرة من فيديوهات المباشرة واطلق على الميزة اسم Clips ويمكن أن تلقى تفاعلا كبيرا بين المستخدمين وصناع المحتوى على المنصة.

وتبلغ مدة الفيديوهات التي يمكن مشاركتها أو إعادة نشرها ما بين 5 إلى 60 ثانية، وسيظهر شعار Clips أسفل الفيديو عند الدخول الى قناة معينة تدعم الميزة الجديدة.

وستكون هذه الميزة فرصة كبيرة لصناع المحتوى كونهم لا يرغبون بإعادة نشر مقاطع الفيديو الطويلة بل يريدون توثيق مقطع قصير لعدة أهداف تشمل الدعاية أو التعليم وغيرها.

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