شاومي تحظر مستخدمي هواتفها من تنصيب خدمات وتطبيقات جوجل في الصين

بشكل مفاجئ لاحظ مستخدمي هواتف شاومي في الصين أن هواتفهم لا تسمح لهم بعد الآن بأن يقوموا بـ تنصيب خدمات وتطبيقات جوجل على هواتفهم! ونحن هنا نتحدّث عن جميع تطبيقات جوجل الأساسية مثل متجر بلاي والخرائط وغيرهم، وهذا قد جاء بعد حظر شاومي في الولايات المتحدة الأمريكية.

منع استخدام خدمات وتطبيقات جوجل على هواتف شاومي

صرّح مستخدمي هواتف شاومي في الصين مع واجهة MIUI 12.5 وأحدث أنهم لم يعودوا قادرين على استخدام خدمات وتطبيقات جوجل بعد الآن، وفي تصريح رسمي لشاومي قالت أن هذه الخاصية لم تعد مدعومة بعد الآن على هواتفها داخل الصين.

شاومي قد أكدت لاحقًا أن هذا التحديث فعال الآن على الهواتف التي لا تأتي أساسًا مع خدمات وتطبيقات جوجل بشكل مسبق، وهذا أمر طبيعي أخذًا في الاعتبار أن خدمات وتطبيقات جوجل في الأساس محظورة في الصين، لكن كل ما في الأمر أن المستخدمين كانوا قادرين على تنصيبها ببعض الألاعيب والحيل، لكن الآن الأمر أصبح ممنوعًا بشكل كامل، وهذا قد بدأ في الظهور على هواتف ريدمي K30 ألترا وريدمي 10X 5G.

يُذكر أنه ومنذ فترة قصيرة تعرضت شاومي لحظر داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما منع المستثمرين الأمريكيين من الاستثمار في الشركة بعد الآن، مما حرمها من تدفقات كبيرة في رأس المال، وهو ما جعل المحللين يتوقعون أن شاومي ستتعرض لنفس المصير الذي تعرضت له هواوي في العامين السابقين، خصوصًا أن شاومي قد كبُرت بشكل رهيب ووصلت للمركز الرابع عالميًا في الوقت الحالي!