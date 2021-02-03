سماعات لاسلكية تركب على النظارات تغيير المفاهيم التقليدية للسماعات

أعلنت شركة JLab Audio الأمريكية أنها طورت سماعة لاسلكية تثبت على جانبي إطار النظارات يمكن أن تغيير المفاهيم التقليدية للسماعات اللاسلكية الصغيرة.

وصممت هياكل السماعات لتكون محمية من الماء والرطوبة وفق معايير IPX4 العالمية وحصلت على مكبرات صوت صغيرة لعرض الموسيقى أو الأصوات أثناء المكالمات الهاتفية.

ويمكن من خلالها أيضاً أن يتم الرد على المكالمات أو رفضها فضلاً عن بطاريتها التي تكفيها لمدة 8 ساعات أثناء تشغيل الموسيقى، وستطرح رسمياً في ربيع العام الجاري وسعرها يبدأ من 50 دولارا تقريبا.

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