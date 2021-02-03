صدور الطبعة 13 من كتاب “28 حرف” لأحمد حلمي

أفادت دار “الشروق” المصرية، بصدور الطبعة “13” من كتاب “28 حرف” للفنان أحمد حلمي.

وكان الكتاب، قد صدر للمرة الأولى، في عام 2012، ويحتوي على عدد من المقالات التي كتبها “حلمي” في مناسبات مختلفة، تناولت العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية.

ويقول أحمد حلمي، في مقدمة كتابه: “اسمي أحمد محمد حلمي عواد، اتولدت في مدينة بنها بمحافظة القليوبية يوم 18 نوفمبر سنة 1969. اتخرجت سنة 1993 من المعهد العالي للفنون المسرحية- قسم الديكور. اشتغلت في الدعاية والإعلان، وبعد كدة اشتغلت مذيعا في القناة الفضائية المصرية في برنامج أطفال اسمه “لعب عيال”، اللي كان السبب في إني أقف قدام كاميرات السينما في أول دور سينمائي في فيلم “عبود على الحدود”.. وتوالت الأدوار بعد كدة. نصي التاني هو زوجتي الرائعة منى زكي، ونصي التالت بنتي لي لي.. اللي بتقول لكم: يارب الكتاب يعجبكم يا جماعة.. يارب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية