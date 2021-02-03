الرغوة في البول خطيرة في هذه الحالات

قالت الجمعية الألمانية للمسالك البولية إنّ وجود الرغوة في البول قد يدلّ على بعض المشكلات الصحية الخطيرة.

وأشارت إلى أنّ الرغوة في البول تحدُث بسبب وجود كمية من البروتينات فيه، وأوضحت أنّ وجود كمية قليلة من البروتينات لا يسبب أي مشاكل صحية، بعكس وجود كميات كبيرة منها.

وحددت المشكلات الصحية التي يُسببها وجود الرغوة في البول بالإصابة بأمراض الأيض كالسكري، قصور القلب، ارتفاع ضغط الدم، أمراض الرئة.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ تناول بعض الأدوية كمضادات الالتهاب اللاستيرويدية المسكنة للألم قد يؤدي لظهور هذه الرغوة.

ودعت الجمعية الألمانية الناس لمراجعة الطبيب فور ظهور رغوة في البول من أجل تحديد الأسباب التي أدت لحدوثها، والحصول على العلاج المناسب لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية