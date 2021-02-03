رجل أعمال هندي يمنح زوجات موظفيه “راتباً ثابتاً”

في بادرة غير مألوفة قرر رجل الأعمال الهندي “سوهان روي” المقيم في إمارة الشارقة الإماراتية والذي يدير شركات “آيزر” منح زوجات موظفيه راتباً شهرياً بسبب توفيرهنّ الجوّ المناسب للموظفين للعمل عن بُعد خلال الجائحة.

وقال رجل الأعمال الهندي إنّه سيمنح الزوجات غير العاملات راتباً يتم تحديده بحسب عدد السنوات التي قضاها الزوج في الشركة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنّ رجل الأعمال الكريم استلهم هذه الفكرة من وزيرة تنمية الطفل والمرأة الهندية التي قامت بذات الفكرة في العام 2012.

يذكر أنّ شركات سوهان روي توفر حالياً معاشات تقاعدية لجميع آباء موظفيها الذين أكملوا 3 سنين في الخدمة.

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