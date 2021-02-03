“شاومي” تُطلق تقنية شحن لاسلكية جديدة

كشفت شركة “شاومي” الصينية عن تقنية شحن لاسلكي جديدة تعمل على شحن عدة أجهزة في وقتٍ واحد أطلقت عليها Mi Air Charge.

ويتميز الشاحن الجديد بقدرته على شحن عدة أجهزة في وقتٍ واحدٍ دون الحاجة لوصل أي كابلات أو وضع الشاحن على قاعدة الشحن.

وقالت الشركة الصينية إنّ شاحنها الجديد سيعمل على شحن الأجهزة والهواتف بقوة 5 واط، من خلال إرسالها للهواتف عبر 144 وحدة إرسال لاسلكية لموجات قصيرة المدى يستقبلها الهاتف من خلال 14 وحدة استقبال، ويقوم بتحويلها لطاقة كهربائية يشحن من خلالها البطارية.

وأكدت الشركة الصينية قدرة الشاحن على شحن عدّة أجهزة تقع في نطاق الشاحن، دون أن تتأثر قدرة الشحن بوجود عوائق كالأثاث وغيره من العوائق.

يذكر أنّ الشركة لم تكشف عن موعد طرح التقنية الجديدة في الأسواق العالمية ولا عن سعرها.

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