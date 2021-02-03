هاتفيّ جالكسي S21 ألترا وآيفون 12 برو ماكس يتعرضا لاختبارات السقوط – هل هي دقيقة؟

اختبارات السقوط تشكل واحدة من أمتع الفيديوهات الموجودة في العالم التقني، لكن هذا لا يعني أبدًا أنها مؤشر هام عند اقتناء أو عدم اقتناء هاتف جديد! واليوم قد قامت قناة EverythingApplePro بنشر اختبارات سقوط لكلًا من آيفون 12 برو ماكس وجالكسي S21 ألترا، واليوم نحدّثكم عن نتائج الاختبار من ناحية، وعن واقعية هذه الاختبارات من ناحية أخرى!

اختبارات سقوط جالكسي S21 ألترا وآيفون 12 برو ماكس

خلال اختبارات السقوط يتم إلقاء الهواتف الذكية عن بعد معين ومن زاوية معينة على الأرض، ومن ثم يتم قياس مدى الضرر الذي تعرضت له هذه الهواتف، وبالطبع الأمر من ظاهره قد يعبر عن أن هذه العملية ستكشف لنا عن مدى قوة تحكم كل هاتف!

في الاختبارات التي نحدثكم عنها اليوم تعرّض هاتف جالكسي S21 ألترا إلى خسارة لغطاء العدسة الخاصة بالكاميرا، بينما تكسّرت الشاشة الخاصة به! من ناحية أخرى هاتف آيفون 12 برو ماكس قد فقد ظهره الزجاجي بالكامل إلى جانب أضرار أخرى! وفيما يلي نشارككم الفيديو:

أما وعن هذه الفيديوهات بشكل عام فهي حقًا لا توضّح أي شيء! وهذا ما تتوارده كل المصادر القوية والموثوقة، لكي تقيس قدرة تحمل كل هاتف فيجب أن يكون لديك أجهزة دقيقة لكي تقوم بإسقاط كل هاتف من نفس الزاوية ولنفس المسافة قبل اصطدامه! هذا إلى جانب أن من يعد هذه التجربة بشكل علمي يجب أن يكون لديه هاتف جديد لكل سقطة، يعني أن يتم اختبار كل زاوية وقوع وكل مسافة سقوط على هاتف جديد تمامًا، وهذا حتى يتحقق القياس الدقيق!

على كل حال، يمكننا أن نشاهد هذه الفيديوهات ونستمتع بها، لكن من غير الدقيق أن نأخذها بإيمان بالغ! لا يمكنك أن تحكم على قوة الهاتف الذكي من خلال اختبار مشابه!

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