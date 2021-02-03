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“فيليبس” تكشف عن سماعة تنقل الصوت عبر عظام الخد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة فيليبس الهولندية النقاب عن سماعة رأس جديدة مناسبة للرياضيين أطلقت عليها A6606.

وتتميز السماعة الجديدة بقدرتها على نقل الصوت عبر عظام الخد، حيث تعمل على نقل الاهتزازات الصوتية إلى عظام الخد، وبالتالي لن يكون المستخدم بحاجة لوضع السماعة بالأذن مثل الموديلات التقليدية.

وزودت الشركة الهولندية سماعتها الجديد بلمبات LED توفر أماناً للمستخدمين أثناء قيامهم بممارسة التمارين الرياضية في الأماكن المظلمة.

وستحتوي السماعة على بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة 9 ساعات في الشحنة الواحد، بالإضافة لمقاومتها الماء والغبار وفق معيارIP67.

يذكر أنّ الشركة الهولندية لم تفصح عن موعد سعر سماعتها الجديدة التي ستطرحها في الأسواق العالمية خلال الربع الثاني من العام 2021.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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