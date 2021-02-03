“غيغا بايت” تُرضي عشاق الألعاب بحاسوب متطور

أماطت شركة غيغا بايت التايوانية اللثام عن حاسوب جديد مناسب لعشاق الألعاب أطلقت عليه Aero 17 HDR YC.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Core i9-10980HK، ومعالج رسوميات نيفيديا GeForce RTX 3080.

وزودت الشركة التايوانية حاسوبها الجديد بشاشة مقاس 17 بوصة بدقة 3840*2160 بيكسل وجودة عرض UHD، وتردد 60 هرتز، ودرجة سطوع تصل إلى 400 قنديلةم2.

ويتميز هذا الجهاز بدعمه تقنية HDR، وتغطية نطاق الألوان sRGB أو Adobe RGB بنسبة 100%، وباحتوائه على تقنية Xrite Pantone.

ويحتوي الحاسوب على بطارية قوية تجعله يعمل لعدة ساعات ومجموعة من المنافذ، وسيصل وزنه لـ2.76 غرام.

يذكر أنّ الشركة التايوانية لم تُفصح عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية