سامسونغ تطلق هاتفاً رخيصاً ومميزاً.. إليك مواصفاته

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن هاتفٍ جديدٍ بسعرٍ رخيص أطلقت عليه Galaxy M02.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج MT6739W الحديث والمتطور ونظام تشغيل Android 10، وواجهة ONE UI.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف الجديد بشاشة Infinity-V مقاس 6.5 بوصة وجودة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثنائية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 2 و3 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، وبلوتوث، وسيتوفر بألوان الرمادي، الأزرق، الأحمر، والأسود.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 96 دولارا أمريكيا.

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