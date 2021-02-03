توقّع عودة السينما للعمل.. قريباً

توقّع الألماني دينز كوسليك الرئيس السابق لمهرجان برلينالة عودة السينما للنشاط خلال الفترة القادمة.

وقال الرئيس السابق للمهرجان إنّه واثق من قدرة السينما على استئناف نشاطها مجدداً بعد القضاء على الفيروس السريع الانتشار.

وأشار دينز كوسليك إلى أنّ الثقافة حظيت بثناء كبير خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وقال إنّ دُور السينما ستعود لفتح أبوابها مجدداً لكنها ستكون بطريقة مختلفة.

وكان الرئيس السابق صاحب الـ72 عاماً قد أصدر قبل مدة كتاباً عن مذكراته، تحدّث من خلاله عن حال السينما وتوقعاته لمستقبلها.

يذكر أنّ دينز كوسليك ترأس مهرجان برلينالة الذي يُقام في العاصمة الألمانية برلين في الفترة ما بين عام 2001 و2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية