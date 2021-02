عناكب بأعداد كبيرة تجتاح أستراليا (فيديو)

تشهد أستراليا حالياً هجوماً شرساً تشنه العناكب ذات الأرجل الطويلة المشهورة بسرعتها، حيث أصبحت المدن الأسترالية تعاني من وطأة طاعون العناكب.

وقال مسؤولون أستراليون إنّ العناكب المشهورة باسم عناكب الصياد ظهرت بشكلٍ مفاجئٍ وبأعداد كبيرة في كافة أنحاء البلاد.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات تظهر من خلالها هذه العناكب وهي منتشرة بشكلٍ مخيف في المنازل.

من جهةٍ أخرى قالت ليزي لوي اختصاصية علم أمراض العنكبوت في جامعة ماكوراي، إنّ هذه العناكب غير ضارة لأنّ بصرها ضعيف، ولأنّ سموهما ضعيفة ولا تشكل خطراً على الإنسان.

ودعت الناس لترك صغار العناكب لأنّها تأكل بعضها البعض في الأعشاش، وبالتالي تقلل من أعدادها وتنهي الموجة.

يُذكر أنّ ظاهرة تفشي العناكب ظهرت بسبب قدوم موسم التزاوج حيث تقوم الأنثى بجولات متعددة في المنزل الواحد، مما يؤدي لخروج عدد كبير من الصغار الذين سيموتون لاحقاً لعدم وجود الغذاء الكافي لهم.

"Should we burn the house down?"

A mother in Australia found in her daughter's room what can only be described as too many spiders. https://t.co/i7Rrb8xcMg pic.twitter.com/sUka3I5exf

— ABC News (@ABC) January 29, 2021