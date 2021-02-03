سيارة بـ3 عجلات موديل 1972 للبيع في مزاد علني

سيعرض مزاد سيلفرستون البريطاني يوم 5 مارس القادم سيارة بـ3 عجلات يعود تاريخ إنتاجها للعام 1972.

وقال المسؤولون عن المزاد إنّ السيارة الصفراء اللون تعد واحدةً من 6 سيارات تم استخدامها لمدة 20 عاماً في المسلسل الكوميدي الشهير أونلي فوولز آند هورسز.

ولم يكشف القائمون على المزاد عن السعر المتوقع لبيع السيارة، إلّا أنّهم قالوا إنّ سيارة مماثلة بيعت قبل مدة بحوالي 37 ألف جنيه إسترليني.

وأشار مسؤولو المزاد إلى أنّ السيارة الحالية استُعملت من قبل صاحبها الحالي بشكل خفيف في السنوات الـ6 الماضية، وأنّ سرعتها القصوى تصل لـ55 كيلو مترا في الساعة.

يذكر أنّ مالك السيارة قام بصيانتها استعداداً لبيعها في المزاد، حيث أصلح فراملها، وزودها بإطارات جديدة، وفحص نظام وقودها.

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