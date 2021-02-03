Jabal تُطلق سماعة “تُركّب على النظارات”

كشفت شركة Jabal الأمريكية عن سماعة لاسلكية جديدة قابلة للتركيب على إطار النظارات أطلقت عليها JBuds Farmes.

وتتكون السماعة الجديدة من قسمين صغيرين يمكن تركيب أحدهما على النظارة سواءً أكانت نظارة طبية أم نظارة عادية.

وزودت الشركة الأمريكية كل قسم من أقسام السماعة بمكبرات صوت تعرض الموسيقى والأصوات خلال المكالمات الهاتفية، وبأزرار صغيرة للرد على المكالمات، وأزرار أخرى للتحكم بمستوى الصوت.

وأكّدت الشركة الأمريكية إمكانية استخدام قسمي السماعة معاً أو استخدام كل قسم على حدا.

وستحتوي السماعة الجديدة على بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة 8 ساعات متواصلة في الشحنة.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطرح السماعة الجديدة في الأسواق العالمية خلال ربيع العام 2021 بسعر يصل إلى 50 دولارا أمريكيا.

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