أعراض تدل على إصابة الطفل بالفوبيا.. تعرّف عليها

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إلى أنّ الخوف لدى الأطفال يعدّ أمراً طبيعياً في غالب الأحيان، إلّا أنّه في حالات قليلة يشير إلى إصابة الطفل بالفوبيا.

وقالت الرابطة الألمانية إنْ صاحب الخوف أعراض جسدية كخفقان القلب، نوبات التعرق، ضيق التنفس، فهذا يعني إصابة الطفل باضطراب الهلع.

وأوضحت الرابطة الألمانية أنّ إصابة الأطفال باضطرابات الخوف والقلق يزداد لدى المصابين بعيب خلقي في القلب خاصة في سن المدرسة، ويؤدي لإصابتهم بالاكتئاب واضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه.

ودعت الرابطة الألمانية الأهالي للانتباه لسلوك أبنائهم، لأنّ الأمراض المزمنة كالسكري تزيد من احتمال إصابتهم بالفوبيا، وطلبت منهم استشارة الطبيب في حال لاحظوا تغيرات طارئة على الطفل.

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