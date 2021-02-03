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أعراض تدل على إصابة الطفل بالفوبيا.. تعرّف عليها

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إلى أنّ الخوف لدى الأطفال يعدّ أمراً طبيعياً في غالب الأحيان، إلّا أنّه في حالات قليلة يشير إلى إصابة الطفل بالفوبيا.

وقالت الرابطة الألمانية إنْ صاحب الخوف أعراض جسدية كخفقان القلب، نوبات التعرق، ضيق التنفس، فهذا يعني إصابة الطفل باضطراب الهلع.

وأوضحت الرابطة الألمانية أنّ إصابة الأطفال باضطرابات الخوف والقلق يزداد لدى المصابين بعيب خلقي في القلب خاصة في سن المدرسة، ويؤدي لإصابتهم بالاكتئاب واضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه.

ودعت الرابطة الألمانية الأهالي للانتباه لسلوك أبنائهم، لأنّ الأمراض المزمنة كالسكري تزيد من احتمال إصابتهم بالفوبيا، وطلبت منهم استشارة الطبيب في حال لاحظوا تغيرات طارئة على الطفل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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