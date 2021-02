وفاة أول بريطاني أصيب بكورونا بعد عام من تعافيه

نقلت صحيفة “دايلي” البريطانية أن كونور إليس، 26 عاما، عثر عليه ميتا في غرفة نومه في إقامته في جامعة بانجور بويلز في أكتوبر 2020، بعدما أبلغ زملاءه عن اختفائه.

الطالب الجامعي، يعتقد أنه كان أول بريطاني يصاب بفيروس كورونا المستجد في 2019، أثناء عمله في مدينة ووهان مكان ظهور الجائحة.

وأرجع سبب الوفاة إلى فشل في الجهاز التنفسي حسبما أظهر التحقيق، ونقلت الصحيفة عن كبيرة الأطباء الشرعيين في شمال غرب ويلز، بعد تشريح الجثة، أنه حتى الآن يبدو أن سبب الوفاة يعود إلى فشل في الجهاز التنفسي ناتج عن تسمم بمزيج دوائي.

وتصدر كونور العناوين العام الماضي بعدما بات أول بريطاني يصاب بالفيروس أثناء عمله في مدرسة في ووهان في نوفمبر 2019 قبل أن يتعافي تماما من الفيروس.

وغادر الصين متوجها إلى أستراليا قبل أن يعود إلى ويلز لدراسة اللغة الصينية في جامعة بانجور.

واشتهر بيومياته عن الفيروس وحديثه عن الأعراض التي عاني منها خلال إصابته بالفيروس لمدة 3 أسابيع ونصف.

وتسبب الفيروس حتى الآن بوفاة ما لا يقل عن 2,253,813 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019.

يُذكر أنه تم إعطاء أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، بعد أقل على شهرين من إطلاق أولى حملات التطعيم الجماعية في بداية ديسمبر.

