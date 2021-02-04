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هاتف جالكسي F62 قادم مع شاشة 6.7 بوصة وبطارية 7,000 ملي أمبير

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار التقنية
اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

سلسلة جالكسي F هي سلسلة مشابهة لسلاسل جالكسي M وA لكن تطرح في بعض الأسواق العالمية، وغالبًا ما يتم طرح نفس هواتفها في السوق العربي تحت اسم آخر، لكن في المستقبل القريب قد نشهد تواجد السلسلة في باقي بلدان العالم! وفي هذا المقال نشارككم مواصفات هاتف جالكسي F62 طبقًا للتسريبات الأخيرة.

مواصفات ومميزات هاتف جالكسي F62

هاتف جالكسي F62 وطبقًا لآخر التسريبات قادم مع بطارية ضخمة جدًا بسعة 7,000 ملي أمبير، وبلا شك هذه السعة ستكفي لتشغيل الهاتف لأيام طويلة متتالية!  أضف إلى ذلك قدوم الهاتف مع شاشة ضخمة بقياس 6.7 بوصة من نوع سوبر أموليد، وهو ما يجعل هذا الهاتف متفوقًا من حيث الشاشة أو البطارية.

الهاتف يأتي مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، بينما سيعتمد على معالج إكسينوس 9825 وهو نفسه الذي تواجد في سلسلة جالكسي نوت 10.

سيقدّم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل ضمن نظام كاميرات رباعي العدسات! هذا بينما سيعتمد مستشعر كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، هذا إلى جانب وجود نظام أندرويد 11 وواجهة OneUI 3.0 بالتأكيد.

يُذكر أن سلسلة جالكسي F كانت تستهدف الهند في الأساس، وقد أطلقتها سامسونج بالتعاون مع فليبكارت، مثيل أمازون الهندي، لكن التقارير تشير إلى أن هذا الهاتف بالذات سيتواجد في جميع الأسواق العالمية نظرًا لما يقدمه.

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