سيارة ابل – كشف المزيد من التفاصيل حول الاتفاق بين ابل و هيونداي!

كشفت شبكة CNBC الإخبارية عن المزيد من التفاصيل للاتفاق المشترك بين ابل و هيونداي من أجل تطوير وإنتاج سيارة ابل الذكية.

سابقاً كانت هناك تقارير تتحدث عن مفاوضات ومباحثات أولية بين الطرفين، ووفقاً للتقارير الصحفية الجديدة يبدو أن هناك تقدماً في الأمر ويبدو أن طرفي الاتفاق على وشك التوصل إلى صيغة نهائية.

اتفاق بقيمة 3.6 مليار دولار!

بحسب التقارير الصحفية فإن الاتفاق بين ابل وهيونداي سوف يبلغ حجم الاستثمارات فيه ما يزيد عن 3.6 مليار دولار أمريكي.

هذا يشمل تكلفة عملية البحث والتطوير والتصميم خلال السنوات القادمة على أن يبدأ إنتاج أول سيارة كهربائية لأبل بحلول عام 2024.

إنتاج سيارة ابل سوف يتم في الولايات المتحدة الأمريكية في مصانع شركة كيا موتورز – التابعة لشركة هيونداي الأم – في ولاية جورجيا الأمريكية.

سيارة ذاتية القيادة بشكل كامل!

التقارير أشارت أن الهدف النهائي لأبل وهيونداي – وربماةشركاء آخرين محتملين لاحقاً – هو تطوير سيارة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل ولا تحتاج إلى سائق لقيادتها.

الخطة تبدو طموحة للغاية خاصة مع وجود مدة زمنية ضيقة لا تتجاوز 3 أو 4 سنوات. حالياً توجد بالفعل سيارات بها خيار القيادة الذاتية لكنها لا تلغي السائق والعامل البشري مطلقاً.

التقرير أشار إلى احتمالية أن تكون السيارة ليست مخصصة لعوام المستهلكين وإنما تكون لأغراض توصيل الطلبات للمنازل، أحد إصدارات السيارة قد تكون مخصصة لهذا الغرض ولكن ليس المشروع بالكلية.

بعد أكثر من 5 أعوام من الشائعات بدأت الحديث حول سيارة ابل يأخذ منحنى أكثر جدية، وسط توالي الأخبار حول نية ابل تطوير نوع جديد من البطاريات و التفاوض مع شركة هيونداي الكورية من أجل إبرام عقود شراكة طويلة الأمد، ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة الإعلان عن هذا الاتفاق رسمياً.