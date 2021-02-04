شاب بريطاني يتعرف على فيروس كورونا لأول مرة بعد أن استيقظ من غيبوبة دامت 11 شهراً

تعرض شاب بريطاني يبلغ من العمر 19 عاماً لحادثة دهس في الأول من مارس من العام الماضي وهو يسير في إحدى شوارع بيرتون في ستافوردشاير ودخل في غيبوبة استمرت 11 شهراً أي قبل أن يجتاح فيروس كورونا العالم.

وتواجه عائلته مشكلة صعبة في شرح ما حصل للشاب الذي لا يعلم أي شيء عن الجائحة رغم اصابته مرتين بالفيروس التاجي، الأولى أثناء الغيبوبة والاخرى بعد استيقاظه مباشرة.

من جهتها فرحت العائلة بخبر استيقاظ ابنهم رغم إصابته بفيروس كورونا حيث قالت عمته “في البداية كانت عيناه مفتوحتين لكنه لم يستجب لأي شيء، لكنه حقق خطوات مذهلة خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

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