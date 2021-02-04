مزاد علني يعرض سيارة بـ3 عجلات للبيع خلال الشهر القادم

اشتهرت السيارة الصفراء “ريلنت ريجل سوبرفان” في المسلسلات الكوميدية وهي تسير على 3 عجلات فقط، ويعرض مزاد سيلفرستون البريطاني السيارة للبيع خلال شهر مارس القادم.

وبيعت نسخة شبيهة لها مقابل 37 ألف جنيه إسترليني ولكن القائمون على المزاد لم يعلنوا حتى الآن عن سعر تقديري للسيارة الشهيرة التي كانت إحدى ٦ سيارات استخدمت خلال 20 عاما في سلسلة حلقات المسلسلات الكوميدية “أونلي فوولز آند هورسز”.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 55 ميلا في الساعة وتم إجراء بعض التعديلات عليها استعداداً للبيع وتغيير الفرامل رغم أن مالكها الحالي استخدمها بشكل خفيف لمدة 6 سنوات.

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