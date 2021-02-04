شركة “شاومي” تكشف عن تقنية شحن لاسلكي ثورية

كشفت شركة “شاومي” الصينية، عن تقنية شحن لاسلكية جديدة ستحدث ثورة في عالم الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

وتتوفر في الأسواق تقنيات شحن لاسلكي تأتي مع الهواتف الرائدة، معظمها يعمل على مبدأ وضع الهاتف على قاعدة شحن دون توصيل أي أسلاك، لكن يبدو أن “شاومي” ستغيّر مفهوم الشحن اللاسلكي بتقنيتها الجديدة.

لكن إذا أردنا شحنًا لاسلكيًا حقيقيًا؛ فيجب أن يكون عن بعد، فتقنيات الشحن اللاسلكية الحالية لا تتيح إمكانية استخدام الهاتف أثناء عملية الشحن.

أما “شاومي” فلديها تقنية مختلفة تمامًا لشحن لاسلكي حقيقي، تقنية أطلقت عليها اسم Mi Air Charge لشحن الهواتف عن بعد في أي مكان في الغرفة، ونسيان وضع الهاتف على قاعدة ما لشحنه كما اعتدنا.

تعتمد التقنية الجديدة على جهاز مستقل يتم وضعه في مكان ما، يقوم بتزويد الهواتف بقوة كهربائية بقدرة 5 واط، يتم إرسالها عبر 144 وحدة إرسال لاسلكية على صورة موجات، بينما يستقبل الهاتف الشحنة عبر 14 وحدة استقبال ويقوم بعملية تحويل لها إلى طاقة كهربائية.

ويحتوي جهاز “شاومي” الجديد على خمس هوائيات لتحديد مكان الهاتف بدقة. وحسبما أفادت “شاومي”؛ فإن الجهاز بإمكانه حاليًا شحن هاتف واحد بشرط أن يكون في نطاق عدة أمتار فقط، كما أن الشحن لا يتأثر بالحواجز الفيزيائية كالأثاث.

وعلى الرغم من أن قدرة الشحن 5 واط فقط، ويمكن للجهاز شحن هاتف واحد، إلا أن هذه هي بداية فقط وبالتأكيد ستقوم “شاومي” وشركات أخرى بتطوير هذه التقنية في المستقبل.

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