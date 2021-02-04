سوني تطور جيلاً جديداً من الشاشات الذكية لتكون من بين الأفضل بالعالم

تحاول شركة سوني أن تصبح هي الرقم الأول في صناعة التلفزيونات الذكية المتطوة في العالم لذلك أطلقت مؤخراً جيلاً جديداَ من التلفزيونات التي تحمل مواصفات مميزة أهمها تقنيات الذكاء المعرفي XR التي توفر تناغماً بين الصورة والصوت.

وحصلت المجموعة الجديدة على عدة ميزات منها التوزيع الثلاثي الأبعاد للأصوات وميزة إصدار الصوت من الشاشة مباشرة فضلاً عن توفر تقنيات تقوم بتعديل إضاءة الشاشة وألوانها وفقا للإضاءة المحيطة.

ويمكن أن تتصل مع مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية لحصولها على منافذ HDMI، وتعالج الصور بشكل ممتاز لتظهر للمستخدم أكثر واقعية بفضل تقنيات Dolby Vision HDR.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا