الصومال تعلن البدء في حملة التطعيم ضد كورونا أواخر فبراير الحالي

أعلنت وزيرة الصحة الصومالية “فوزية أبيكر” بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في الصومال أواخر فبراير الحالي.

وأوضحت “أبيكر” أن المرحلة الأولى من اللقاح تستهدف شرائح محددة، منها الكوادر الطبية، وكبار السن والنازحين، إلى جانب الموظفين في الهجرة والجنسيات العاملة في المنافذ، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وفي ذات السياق قال سفير الاتحاد الاوروبي لدى الصومال “نيوكلاس بريلانغا” إن الاتحاد الأوروبي سيدعم ماليا جهود الصومال؛ لمواجهة الجائحة، والعمل معه حول كيفية إيصال اللقاح.

ومن جهته أفصح ممثل منظمة الصحة العالمية في الصومال مأمون الرحمن مالك أن المنظمة تقف إلى جانب الصومال ضمن الجهود العالمية للحد من انتشار كورونا الذي يشكل تهديدا صحيا في العالم، داعياً الهيئات والدول إلى تضافر الجهود من أجل مواجهة الفيروس.

يُشار إلى أن إجمالي الحالات في الصومال بلغت 4 آلاف و814 و3 آلاف و720 حالة شفاء و132 وفاة.

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