الإعلان عن هاتف نوكيا 1.4 بشاشة كبيرة، تصميم مميز وسعر منخفض

أعلنت اليوم الشركة المحبوبة نوكيا عن أحدث هواتفها العاملة بنظام تشغيل أندرويد، وهو هاتف نوكيا 1.4 المتوسّط والذي يأتي في فئة سعرية تعادل 99 يورو أوروبي، والهاتف الجديد يقدّم مزيج مميز من المواصفات والأداء ليناسب المستخدمين أصحاب الاستخدام الخفيف لهواتفهم، وفي هذا المقال نحدّثكم عن الهاتف الجديد.

مواصفات ومميزات هاتف نوكيا 1.4

يأتي الهاتف الجديد مع شاشة كبيرة بقياس 6.51 بوصة، وهو أمر معتاد أن نرى هذه القياسات الضخمة الآن في جميع الهواتف من جميع الفئات! الهاتف يقدّم دقة 720p+ وهي دقة مناسبة لهذه الفئة السعرية، لكن بالمقارنة مع هاتف نوكيا 1.3 السابق فهذا الهاتف قد حصل على تحسين كبير من حيث الشاشة والبطارية، حيث أن الإصدار السابق كان يأتي مع شاشة 5.71 بوصة وبطارية 3,000 ملي أمبير.

البطارية في هاتف نوكيا 1.4 تأتي بسعة 4,000 ملي أمبير، وبهذا يحقق هاتف نوكيا المطلوب منه من حيث الشاشة والبطارية، هذا إلى جانب قدومه -وللأسف- مع منفذ microUSB وشحن 50 واتّ، لكن هذا طبيعي.

يأتي الهاتف مع نظام أندرويد 10 في إصدار Go Edition المخفف، هذا في حين أنه سيحصل على تحديث لأندرويد 11 بلا مشكلة، الهاتف يعتمد معالج سنابدراجون 215 وهو معالج رباعي النواة متواضع الأداء.

يقدّم الهاتف 1 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و16 جيجابايت من الذاكرة التحزينية، لكنه سيتوفر في إصدار آخر مع 3/64 جيجابايت من الذواكر، هذا مع وجود منفذ microSD يسمح بتوسيع المساحة بـ128 جيجابايت إضافية. يقدّم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل رئيسية وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة لمستشعر بصمة وباقي الخواص الأساسية.