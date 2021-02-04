أسعار الايفون الرسمية من ابل – أسعار فبراير 2021

إذا كنت تنوي شراء هاتف ايفون جديد خلال الفترة القادمة، في هذا المقال سوف تجد الأسعار الرسمية لكافة إصدارات الايفون الجديدة المتوفرة للشراء حالياً في 2021. الأسعار المرفقة بالمقال هي أسعار استرشادية بالدولار الأمريكي كما جاءت على موقع ابل الرسمي وقد تختلف من بلد لآخر في الحدود المعقولة مع الأخذ في الاعتبار أسعار الضرائب والجمارك.

أسعار ايفون 12 في 2021

سلسلة ايفون 12 تم الإعلان عنها نهاية 2020 وهي تعتبر الإصدارات الأحدث من الايفون حالياً، وجميعها تعمل بمعالج Apple A14 ودعم شبكات الجيل الخامس 5G وشاشة OLED بقياسات مختلفة بحسب كل إصدار. لا تحتوي علبة الشراء على رأس الشاحن.

يوجد لدينا أربعة إصدارات من هواتف iPhone 12 هي تصاعدياً بحسب الأسعار: ايفون 12 ميني، ايفون 12، ايفون 12 برو، ايفون 12 برو ماكس. وإليك أسعار كل هاتف على حدى وفقاً للسعة التخزينية.

سعر ايفون 12 ميني

سعر نسخة 64 جيجابايت: 699$

سعر نسخة 128 جيجابايت: 749$

سعر نسخة 256 جيجابايت: 849$

سعر ايفون 12

سعر نسخة 64 جيجابايت: 799$

سعر نسخة 128 جيجابايت: 849$

سعر نسخة 256 جيجابايت: 949$

سعر ايفون 12 برو

سعر نسخة 128 جيجابايت: 999$

سعر نسخة 265 جيجابايت: 1099$

سعر نسخة 512 جيجابايت: 1299$

سعر ايفون 12 برو ماكس

سعر نسخة 128 جيجابايت: 1099$

سعر نسخة 265 جيجابايت: 1199$

سعر نسخة 512 جيجابايت: 1399$

سعر ايفون SE إصدار 2020

يعتبر هاتف ايفون SE إصدار 2020 هو أرخص هاتف ايفون يمكنك شراؤه حالياً، هو تقريباً يحمل نقس تصميم وكاميرا هاتف ايفون 8 بكن مع معالج حديث نسبياً هو معالج Apple A13 المتواجد في سلسلة ايفون 11.

سعة 64 جيجابايت بسعر 400 دولار أمريكي.

سعة 128 جيجابايت بسعر 450 دولار أمريكي.

سعة 256 جيجابايت بسعر 550 دولار أمريكي.

أسعار هواتف ايفون 11

هواتف ايفون 11 تم الإعلان عنها أول مرة عام 2019 وهي تضم 3 هواتف مرتبة تصاعدياً بحسب الأسعار وهي: ايفون 11 وايفون 11 برو وايفون 11 برو ماكس.

سعر هاتف ايفون 11

سعر نسخة 64 جيجابايت: 600$

سعر نسخة 128 جيجابايت: 649$

سعر نسخة 256 جيجابايت: 749$

سعر هواتف ايفون 11 برو / برو ماكس



ابل توقفت رسمياً عن إنتاجها، وإذا كانت هناك نسخاً جديدة لازالت مطروحة فهي التي لم يتم بيعها حتى الآن. بدلاً منها، طرحت ابل إصدارات جديدة تحل محلها مثل ايفون 12 برو / برو ماكس مع فارق سعر أقل يبلغ 100$ تقريباً أرخص مقارنة بهواتف iPhone 12 Pro / Pro Max.

سعر هاتف ايفون XR

سعر سعة 64 جيجابايت 500$

سعر سعة 128 جيجابايت 550$

سعر سعة 256 جيجابايت 650$

هواتف ايفون XS و XS Max ابل توقفت رسمياً عن إنتاجها، وإذا كانت هناك نسخاً جديدة لازالت مطروحة فهي التي لم يتم بيعها حتى الآن. بدلاً منها، طرحت ابل إصدارات جديدة تحل محلها مثل ايفون 12 برو / برو ماكس مع فارق سعر أقل يبلغ 200$ تقريباً أرخص مقارنة بهواتف iPhone 12 Pro / Pro Max.

الإصدارات الأقدم من الآيفون توقفت آبل عن إنتاجها وقد تتوفر لدى بعض المتاجر. أيضاً يجب الإشارة أن بعض المتاجر تبيع هواتف الآيفون معادة التصنيع Refurbished وهي أقل سعراً من المعتاد.

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