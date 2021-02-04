كارمن بصيبص بطلة مسلسل “البريئة”

أكدت النجمة اللبنانية “كارمن بصيبص” لعبها دور البطولة في مسلسل “البريئة” الذي سيتم تصويره خلال الفترة القادمة.

وقالت إنّ مسلسل “البريئة” سيتكون من 8 حلقات، ويتحدث عن شابة تنقلب حياتها نتيجة حدثٍ ما، وتواجه صعوبات كبيرة في حل ألغاز الماضي.

وعبّرت النجمة اللبنانية من خلال تغريدة نشرتها على تويتر عن حماسها للتجربة الجديدة التي ستكون مليئة بالغموض والإثارة.

ومسلسل البريئة من تأليف السيناريست المصرية مريم نعوم، وإخراج السوري رامي حنا، وإنتاج إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان، وسيشارك فيه نخبة من النجوم العرب.

يذكر أنّ كارمن بصيبص انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل عروس بيروت الذي يُعرض حالياً، ويحظى بشعبية كبيرة.

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