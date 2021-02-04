مسافرون يتناولون 30 كغم برتقال لسبب غريب

شهد مطار “كونمينغ تشانجشوي” الدولي الواقع في منطقة يونان الصينية حادثة غريبة إذ أقدم 4 مسافرين على تناول 30 كيلوغراما من البرتقال لكي يتجنبوا دفع رسوم زيادة الوزن.

وقام المسافرون بأكل هذه الكمية الكبيرة من البرتقال قبل وقت قصير من انطلاق الرحلة وخلال نصف ساعة فقط، مما تسبب بإصابتهم بحرقة شديدة في المعدة.

من جهةٍ أخرى قال المسؤولون في المطار إنّ المسافرين قرروا تناول البرتقال لتجنب دفع 47 دولارا أمريكيا قيمة الوزن الزائد، والذي يعادل 6 أضعاف سعر البرتقال الذي كان بحوزتهم.

يذكر أنّ أحد هؤلاء المسافرين وصف التجربة بالصعبة، وقال إنّه لن يأكل البرتقال مجدداً.

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