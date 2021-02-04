الشاي الأخضر يقي من السرطان والخرف المُبكّر

أكدّ المعهد الألماني للتغذية العلاجية احتواء الشاي الأخضر على فوائد جمّة لجسم الإنسان.

وقال خبراء المعهد إنّ الشاي الأخضر يحتوي على كمية جيدة من مضادات الأكسدة التي تحمي من تصلب الشرايين، وتمنع ارتفاع ضغط الدم، وتحمي من الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأشارت الجمعية الألمانية لأهمية مضادات الأكسدة الموجودة فيه، في محاربة الجذور الحرة التي تهاجم جسم الإنسان، وتجعل علامات الشيخوخة تظهر عليه بشكل أسرع.

وأوضحت الجمعية الألمانية احتواء الشاي الأخضر على مركب EGCG الذي يقي من الإصابة بالسرطان والخرف المبكر.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ الشاي الأخضر مفيد للثة ويساعد على الوقاية من هشاشة العظام لوجود كميات جيدة من الكالسيوم فيه.

وأوصت الجمعية الألمانية بعدم تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة، لأنّه يسبب في هذه الحال مجموعة من المشكلات الصحية.

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