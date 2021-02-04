مسؤول هندي يشرب مطهر اليدين عوضاً عن الماء (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو يظهر من خلاله أحد المسؤولين وهو يشرب بالخطأ مطهر اليدين عوضاً عن الماء.

حيث كان “راميش بارو” نائب مفوض مؤسسة بلدية مومباي الكبرى في جلسة استماع للجنة الميزانية في مومباي عندما شعر بالعش، وهمّ بأخذ جرعة ماء من زجاجة كانت أمامه، إلّا أنّه أخطأ الاختيار وأخذ جرعة كبيرة من زجاجة مطهر كانت بجوار زجاجة الماء قبل أن يقوم شخص آخر بتنبيهه.

وعلى الفور قام المسؤول الهندي ببصق المطهر من فمه، وقام الناس بمساعدته، حيث قدّموا له زجاجة ماء ليشربها.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ترك رواد تلك المواقع مجموعة كبيرة من التعليقات الطريفة حول الموضوع.

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