منوعات

مسؤول هندي يشرب مطهر اليدين عوضاً عن الماء (فيديو)

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو يظهر من خلاله أحد المسؤولين وهو يشرب بالخطأ مطهر اليدين عوضاً عن الماء.

حيث كان “راميش بارو” نائب مفوض مؤسسة بلدية مومباي الكبرى في جلسة استماع للجنة الميزانية في مومباي عندما شعر بالعش، وهمّ بأخذ جرعة ماء من زجاجة كانت أمامه، إلّا أنّه أخطأ الاختيار وأخذ جرعة كبيرة من زجاجة مطهر كانت بجوار زجاجة الماء قبل أن يقوم شخص آخر بتنبيهه.

وعلى الفور قام المسؤول الهندي ببصق المطهر من فمه، وقام الناس بمساعدته، حيث قدّموا له زجاجة ماء ليشربها.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ترك رواد تلك المواقع مجموعة كبيرة من التعليقات الطريفة حول الموضوع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك