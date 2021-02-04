Razer تنوي الاستحواذ على Controller Gear

في إطار سعيها لتوسيع نشاطاتها تسعى شركة Razer الأمريكية للاستحواذ على العلامة التجارية Controller Gear المتخصصة في صناعة الأجهزة الطرفية المرخصة، والبضائع للعلامات التجارية الشهيرة لوحدات التحكم كبلي ستيشن، أكس بوكس، وننينتندو.

وسيساعد هذا الاستحواذ على تعزيز ملكية ريزر في سوق وحدات التحكم السريع التطور، المتوقع نموه في العام الجاري بنسبة 21%، بعدما حقق في العام 2020 مبيعات بقيمة 51.2 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل قيمة المبيعات لـ300 مليار بحلول العام 2023.

ولقد تجاوز معدل النمو ضعف التوقعات التي وُضعت قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب الطلب الكبير على أحدث أجهزة وحدات التحكم، والطلب لجميع وحدات التحكم عبر الأجيال بسبب الوباء، بالإضافة لطبيعة ألعاب وحدات التحكم التي يسهل الوصول إليها وتفعيلها.

وقال جون مور رئيس المبيعات والتسويق في شركة ريزر إنّ شركة Controller Gear ستوفر إضافة جديدة لشركة ريزر وستساعدها على توسيع نشاطاتها.

من جانبه قال جون بلولر إنّ خبرة ريزر وبنيتها العالمية ستساعد على جعل شركة Controller Gear جزء مفيد في علامة ريزر العالمية.

أما ليمينغ لي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لشركة Razer INC فقال إنّ الشركة لم تتأثر بجائحة كورونا، بل ازدادت مبيعاتها، وأشار إلى أنّ الاستحواذ سيفيد 3 مليارات لاعب في كافة أنحاء العالم.

وبعد الانتهاء من الاستحواذ سيصبح جون بولر الشريك والمؤسس في Controller Gear إلى ريزر كمدير لتطوير المنتجات بالإضافة لانضمام جميع موظفي شركة Controller Gear للشركة الأمريكية.

يذكر أن شركة Controller Gear تأسست عام 2014 في كاليفورنيا، وحققت منذ تأسيسها نجاحاً كبيراً في العالم.

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