تسريبات تكشف مواصفات هاتف “أوبو” الجديد

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من داخل شركة “أوبو” الصينية عن مواصفات الهاتف OPPO find X3 Pro المتوقع طرحه في مارس القادم.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 888 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Color OS 11.2.

وستزود الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة ودقة عرض 1440*3216 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى والثانية، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و3 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

ومن المتوقع أن تأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 12 غيغا بايت.

وستزود الشركة الصينية هاتفها الجديد ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ التسريبات لم تكشف سعر الهاتف الذي ستطرحه الشركة الصينية خلال مارس القادم.

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