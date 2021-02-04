هاتف جديد من “شاومي” يُشحن بسرعة كبيرة

تستعد شركة “شاومي” الصينية لإطلاق هاتف جديد مناسب لعشاق الألعاب ستُطلق عليه اسم Xiaomi Black Shark4.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 888 أحدث معالجات الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق، ونظام تشغيل Android 11.

وستزود الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة مقاس 6.67 بوصة بدقة عرض عالية وتردد 120 أو 144 هرتز، ولم تكشف التسريبات عدد الكاميرات التي سيحتوي عليها الجهاز ولا دقتها.

ومن المتوقع أن تأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4500 ميلي أمبير قابلة للشحن بسرعة كبيرة من خلال شاحن بقوة 120 واط، منفذ 3.5 للسماعات، واي فاي، بلوتوث، بالإضافة لقبضات وملحقات خارجية تُسهّل على المستخدم التحكم بالألعاب.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الجهاز الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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