جديد إنستغرام.. ميزة استرجاع الصور المحذوفة

في إطار سعيها لمساعدة المستخدمين على استعادة الصور التي تُحذف بالخطأ أو نتيجة اختراق حسابهم، قررت شركة “فيس بوك” الأمريكية المالكة لتطبيق إنستغرام إطلاق ميزة جديدة أطلقت عليها المحذوف مؤخراً.

وستعمل الميزة الجديدة على إبقاء الصور التي يحذفها المستخدم في مجلد يحمل اسم المحذوف مؤخراً لمدة شهر كامل، وبالتالي سيكون بإمكان المستخدم الدخول لهذا المجلد في أي وقت واستعادة الصور بكل سهولة.

وبرّرت الشركة الأمريكية إطلاق هذه الميزة برغبتها في مساعدة المستخدمين لاستعادة صورهم وذكرياتهم في حال تم اختراق حسابهم من قبل الهاكرز.

وأكّدت على أنّ هذه الميزة ستتيح لهم استعادة الصور في حال قام الهاكرز بحذفها، أو بحال قاموا بحذفها بالخطأ.

ودعت الشركة الأمريكية مستخدمي إنستغرام لتحديث التطبيق من أجل الاستفادة من الميزة الجديدة.

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