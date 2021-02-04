المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة: إجمالي الإصابات بالأورام بلغ 1493

إصابة في 2020 أعلن المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة، الخميس، تسجيل 1493 إصابة بالأورام خلال العام الماضي، 843 منهم من الإناث، 549 من الذكور، إضافة إلى 101 طفلاً.

وقال رئيس وحدة سجل السرطان بالمعهد “ممدوح الدهماني” خلال حفل إحياء اليوم العالمي للسرطان الذي أقامه المعهد ، إن عدد الإصابات المسجلة في 2020 قل عن عام 2019 والذي سجلت فيه 1143 إصابة.

وأوضح الدهماني أن العدد الأكبر من المصابين الذين استقبلهم المعهد خلال العام الماضي كانوا من المنطقة الغربية، بنحو 733 مصاباً يمثلون 60٪ من إجمالي المصابين.

وأكد “الدهماني” أن سرطان الثدي جاء في مقدمة الحالات المسجلة بـ 322 حالة، يليه سرطان القولون بـ 237 إحالة، ثم سرطان الرئة بـ 151حالة. وشكا الدهماني من نقص حاد في الأدوية بالمعهد، مشدداً على الحاجة إلى توعية شاملة، مضيفاً أن الكادر الطبي والطبي المساعد بالمعهد في تناقص على عكس عدد المرضى الذين تتزايد أعدادهم سنوياً، وفق قوله.

ويُحيي العالم في الـ4 من فبراير من كل عام اليوم العالمي للسرطان، واختيرشعار “هذا أنا، وهذا ما سأفعل” للعام الحالي .

يُشار إلى أن المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة هو أحد المراكز المتخصصة في تشخيص وعلاج الأورام في ليبيا، تأسس في عام 2004م، وسجل أزيد من 10 آلاف إصابة بالأورام حتى نهاية العام الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية