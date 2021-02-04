حمّام البخار يفيد في علاج فيروس كورونا بهذه الحالات

أكد البروفيسور ألكسندر كارابينيكو التابع لجامعة بيروغوف الطبية، وجود فوائد كبيرة للحمام الخباري في علاج فيروس كورونا المستجد.

وقال البروفيسور الروسي إنّ حمّام البخار والساونا مفيد للجهاز التنفسي، فهو يساعد على زيادة تدفق الدم إلى الرئتين والشعب الهوائية، ويمكن استخدامها لعلاج كورونا بشرط عدم ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وقال إنّ هذه الأمور تفيد في علاج فيروس كورونا، وتخفيف أعراضه في حال كانت درجة حرارة الجسم لا تزيد عن 37.5 درجة.

وطلب الطبيب الروسي من الناس التوقف عن هذا الإجراء بشكل فوري عند شعورهم بعدم الراحة.

ودعا لاستنشاق البخار بشكل يومي، وقال إنّ هذا البخار لا يتغلغل في أعماق الرئتين بل يصل إلى مستوى الثلث الأوسط من القصبة الهوائية.

وحذّر الطبيب الروسي المستخدمين من إضافة أي أدوية للبخار دون الحصول على موافقة من الطبيب المختص.

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