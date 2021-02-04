4000 سلالة متحورة من فيروس كورونا

قال ناظم الزهاوي، أحد المسؤولين في مجال الصحة في بريطانيا، إنّ عدد السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد تجاوز 4000 سلالة في كافة أنحاء العالم، وأن منتجي اللقاحات يسارعون لتطوير لقاحاتهم وتحسينها.

وأكد الوزير المسؤول عن توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة على أنّ اللقاحات الموجودة حالياً والتي تُقدّمها شركات مختلفة كفايرز وغيرها غير فعالة مع جميع سلالات كورونا، خاصةً عندما يصبح الأمر مرتبطاً بالحالات الشديدة والعلاج في المستشفى، وأنّها بحاجة للتطوير والتحسين حتى تكون قادرة على مقاومتها والقضاء عليها بشكل نهائي.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 104 ملايين إصابة توفي منهم أكثر من 2 مليون إنسان.

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