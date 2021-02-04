أمريكية تمضي 20 ساعة لتخليص شعر ابنتها من الألعاب

تفاجأت الأمريكية ليزا هولزلي التي تعيش في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بوجود 150 قطعة كرة من كرات البنشميز في شعر ابنتها.

وقالت الأم في منشورٍ نشرته على صفحته في فيس بوك إنّ طفليها نوح وأبيغيل، البالغين من العمر 6 سنوات، ذهبا للعب بكرات البنشميز بعد انتهاء الفصل الدراسي، وبأنّ نوح قام بإلقاء 150 كرة بنشمسيز على رأس شقيقته.

وبعد أن تشابكت القطع مع شعر أبيغيل حاول نوح إزالتها، الأمر الذي زاد في تعقيدها، وصعّب من مهمة الأم التي اضطرت للجلوس مع ابنتها لـ20 ساعة لتخلصها من الكرات العالقة بشعرها.

ووصفت الأم عملية فك الكرات بالصعبة، حيث استخدمت فيها البلسم والزيت النباتي عملاً بنصيحة البعض، إلّا أنّ الوضع ازداد سوءًا، ولم تنجح الأم إلا بعد أن قصت جزءًا من شعر ابنتها.

وقالت ليزا إنّها نجحت في إزالة الكرات من شعر ابنتها دون أن تضر بشعر ابنتها ومظهره بشكل كبير.

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