فيديو لـ”أسوأ شقة” في نيويورك يتصدّر تيك توك

شهد تطبيق تيك توك انتشار مقطع فيديو قصير لشقة وُصفت بأنها أسوأ شقة في نيويورك؛ بسبب مواصفاتها السيئة وسعرها المرتفع.

وقال الوكيل العقاري الذي نشر الفيديو إنّ الشقة تقع في حي غرينتش فيلدغ، دون عن أن يكشف عن موقعها بالتحديد وعن اسم صاحبها، وحدد إيجارها الشهري بـ1650 دولارا أمريكيا.

وأشار في مقطع الفيديو لمساحة الشقة التي تبلغ 10 متر، والتي تحتوي على بعض الأدوات الكهربائية.

وأوضح الوكيل العقاري خلو الشقة من الحمام، وقال إنّ على المستأجر الاعتماد على الحمام المشترك الموجود في المبنى.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على الإنترنت، حيث تجاوز عدد مشاهداته 21 مليون مشاهدة، وحظي بعدد كبير من التعليقات التي استهجنت السعر المرتفع لإيجار هذه الشقة الصغيرة.

يذكر أن الوكيل العقاري برر السعر المرتفع بسبب موقعها في حي غرينتش فيلدغ، وقال إنّ سعرها هذا طبيعي مقارنةً بموقعها.

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