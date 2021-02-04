نايكي تطلق حذاء رياضيا بدون رباط بسعر صادم

كشفت شركة نايكي الأمريكي عن حذاء رياضي بدون رباط أطلقت عليه اسم Go FlyEase.

وزودت الشركة الأمريكية الحذاء الجديد بشريط يُثبّت الحذاء عوضاً عن ربطه، حيث يكفي أن يُدخل الرياضي قدمه ليستقر شريط الشد في المكان المناسب، ويمكن للمستخدم خلع الحذاء بكل سهولة من خلال الضغط على الكعب.

واعتمدت الشركة الأمريكية في هذا التصميم على المفصل الثنائي القائم الذي يسمح للحذاء بالتحرك بين وضعين هما الوضع القائم، حيث يكون النعل الداخلي للحذاء بزاوية 30 درجة، والوضع المطوي.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الحذاء الجديد يوم 15 فبراير القادم بسعر 120 دولارا أمريكيا لمشتركي برنامج العضوية المجانية عبر موقعها الإلكتروني، على أن تطلقه في وقتٍ لاحق في باقي أنحاء العالم.

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