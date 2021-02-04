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نايكي تطلق حذاء رياضيا بدون رباط بسعر صادم

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة نايكي الأمريكي عن حذاء رياضي بدون رباط أطلقت عليه اسم Go FlyEase.

وزودت الشركة الأمريكية الحذاء الجديد بشريط يُثبّت الحذاء عوضاً عن ربطه، حيث يكفي أن يُدخل الرياضي قدمه ليستقر شريط الشد في المكان المناسب، ويمكن للمستخدم خلع الحذاء بكل سهولة من خلال الضغط على الكعب.

واعتمدت الشركة الأمريكية في هذا التصميم على المفصل الثنائي القائم الذي يسمح للحذاء بالتحرك بين وضعين هما الوضع القائم، حيث يكون النعل الداخلي للحذاء بزاوية 30 درجة، والوضع المطوي.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الحذاء الجديد يوم 15 فبراير القادم بسعر 120 دولارا أمريكيا لمشتركي برنامج العضوية المجانية عبر موقعها الإلكتروني، على أن تطلقه في وقتٍ لاحق في باقي أنحاء العالم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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