شركة Vivo تُطلق هاتفاً بمعالج متطور ونظام تشغيل Android 11

رفعت شركة Vivo الصينية النقاب عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Vivo S7T.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimensity 820 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة Origin OS.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.44 بوصة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 44 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالث.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 400 دولار أمريكي.

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