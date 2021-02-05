“ميلكميد”.. فيلم من نيجيريا عن “المتشددين” ينافس على الأوسكار

يسعى الفنان النيجيري ” ديزموند أوفبياجلي” عبر فيلمه “ميلكميد” عن تمرد المتشددين الإسلاميين في بلاده- للمنافسة على جائزة في الأوسكار.. وتدور أحداث الفيلم حول شقيقتين خطفهما مسلحون من قريتهما في هجوم دموي في شمال شرق نيجيريا، حيث ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن نيجيريا قدمت الفيلم للمنافسة على جائزة الأوسكار لأحسن فيلم أجنبي.

يذكر أن المخرج النيجيري ديزموند أوفبياجلي حول مسار حياته المهنية قبل “10” سنوات، وترك مجال الأعمال المصرفية الاستثمارية واضعاً نصب عينيه تحويل حلمه بصناعة الأفلام إلى حقيقة.

وستعلن أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ترشيحاتها لجوائز الأوسكار يوم 15 مارس، فيما قال “أوفبياجلي” لرويترز في مقابلة في لاغوس العاصمة التجارية لنيجيريا إنه “مجرد الوصول إلى هذا الحد هو تشجيع كبير لصناع الأفلام الذين لا يريدون بالضرورة صناعة قصص تجارية”.

وأحرز الفيلم في السابق “5” من جوائز الأكاديمية الأفريقية للأفلام، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم.. وعلى الرغم من أن نيجيريا بلد يتحدث الإنجليزية، إلا أن الفيلم يملك مؤهلات المنافسة على جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي ذلك لأن الشخصيات تتحدث إلى بعضها البعض بلغات الهوسا والعربية ولغة فولفولدي المحلية.

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