ابل تبيع الآن هواتف ايفون 11 و ايفون 11 برو المجددة Refurbished بأسعار أقل!

بدأت ابل في بيع هواتف ايفون 11 و ايفون 11 برو و ايفون 11 برو ماكس المجددة Refurbished عبر موقعها الرسمي، وتمتاز بأنها تتوفر بأسعار أقل مقارنة بالهواتف الجديدة كلياً.

قبل الحديث عن تفاصيل تلك الإصدارات من سلسلة ايفون 11 ، دعونا أولاً نتعرف على هواتف الايفون المجددة وماذا يعني ذلك قبل الإقدام على الشراء.

ما هي هواتف ايفون المجددة Refurbished ؟

هواتف الآيفون المجددة أو معادة التجديد أو معادة التصنيع (Refurbished) كلها مسميات تشير إلى نفس المعنى.

تقوم آبل بطرحها للبيع بسعر أرخص بحوالي 15% إلى 20% تقريباً وهي عبارة عن أجهزة يتم إرجاعها لآبل بسبب اكتشاف مشاكل فنية فيها، فتقوم آبل بفحصها، رصد المشكلة وحلها، التأكد من عملها بشكل جيد، ثم إعادة طرحها للبيع مرة أخرى (للمزيد: ما هي هواتف الايفون معادة التصنيع Refurbished ؟ )

يمكن تلخيص خصائص هواتف الايفون المجددة في النقاط الآتية:

نفس مواصفات هاتف الايفون الجديد.

إعادة التخزين في العلبة الأصلية مع الإكسسوارات الأصلية.

تمت إعادة النظام لضبط المصنع.

حالة الجهاز تشبه حالة الجهاز الجديد.

لم تخضع لإصلاحات سابقة.

ضمان لمدة عام كامل من ابل.

أسعار هواتف ايفون 11 المجددة

الآن متاح على متجر ابل الإلكتروني هواتف ايفون 11 و ايفون 11 برو و ايفون 11 برو ماكس بسعر أقل يتراوح بين 100$ إلى 170$ بالنظر إلى أسعار الايفون الرسمية.

هواتف ايفون 11 المجددة Refurbished متاحة الآن للشراء فقط على موقع ابل الرسمي، وقد تتوفر لاحقاً على بعض المتاجر الإلكترونية الأخرى والمحلات المعنية ببيع هذا النوع من هواتف الايفون.

مثلاً هاتف ايفون 11 المجدد سعة 128 جيجابايت متاح للشراء بسعر 550$ وهو أقل 100$ من السعر الأصلي البالغ حالياً 650$.

وأيضاً هاتف ايفون 11 برو ماكس المجدد سعة 64 جيجابايت متاح بسعر 850$ أي أقل 150$ من السعر الأصلي للهاتف حالياً.

إذا كنت تود شراء هاتف ايفون مجدد Refurbished لتوفير بعض الأموال ننصحك بالشراء من ابل مباشرة أو من التجار الموثوقين مثل مكتبة جرير و نون (المتجر نفسه وليس التجار الآخرين).

هاتف الايفون معاد التجديد خيار جيد للكثيرين، فهو يعمل بكفاءة ولا تستطيع تفرقته مقارنة بهواتف الايفون الجديدة كما أنه أرخص ثمناً ومحمي بضمان لمدة عام كامل، كلها مزايا تصب في صالح قرار اقتناء هذا النوع من هواتف الايفون.