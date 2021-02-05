النسخة الأولى من اندرويد 12 جاهزة الآن للإطلاق

يبدو أن جوجل تخطط لاتباع نفس جدول إطلاق إصدار أندرويد 11 هذا العام مع نظام أندرويد 12 الجديد وهو ما تم تأكيده يوم أمس بعدما حصل تطبيق Android Beta Feedback على تحديث رسمي! وهو التطبيق الذي تم إطلاقه في عام 2019 للتحضير لنظام أندرويد 10.

النسخة الأولى من أندرويد 12 جاهزة الآن للإطلاق

في عام 2019 وكما سبق الذكر تم إطلاق تطبيق Android Beta Feedback للمرة الأولى، وهذا التطبيق كان يستخدم للتبليغ عن الأخطاء في النسخ التجريبية من نظام التشغيل، وهذا التطبيق يظهر تلقائيًا لدى المستخدمين عندما يقوموا بتنصيب النسخ التجريبية Beta من نظام أندرويد.

المستخدمين الذين كانوا لديهم التطبيق قد حصلوا على تحديث جديد للتطبيق يحمل الاسم 2.15-betterbug.external_20201211_RC02 ومعنى أن التطبيق قد حصل على تحديث في هذا الوقت أن جوجل تنوي إطلاق النسخة التجريبية الأولى من نظام أندرويد 12 في الأيام المقبلة خصوصًا أن النسخة التجريبية من أندرويد 11 للمطورين كانت قد توفرت في العام السابق في شهر فبراير أيضًا.

طبقًا لتقرير سابق شاركناه معكم فأول ما نعرفه عن نظام أندرويد 12 هو أنه سيأتي مع خاصية تغيير الألوان من جذورها System-Wide وهي التي ستسمح بتغيير ألوان النظام نفسه كما بالصورة السابقة وأيضًا ستسمح بتغيير ألوان التطبيقات! هذا إلى جانب أن التقارير السابقة قد أكدت أن النظام سيأتي مع عدد كبير من المميزات والخواص مقارنة مع أندرويد 11 والذي كان متواضعًا من هذه الناحية.