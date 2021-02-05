وفاة الفنان المصري الكبير “عزت العلايلي” عن 86 عامًا

أعلن محمود العلايلي، نجل الفنان الكبير عزت العلايلي، وفاة النجم الكبير قبل قليل.

وكتب عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: توفى صباح اليوم والدا الفنان عزت العلايلى، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.

ونعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية العلايلي، ونشر عبر حسابه في تطبيق “انستغرام” صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلا “البقاء لله فارس الدراما العربية”.

و”العلايلي” حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينمائية.

وتعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وأحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين.

ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).

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