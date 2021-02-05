هواتف أندرويد ستصبح قادرة على قياس نبضات القلب من خلال الكاميرا!

جوجل مهتمة على ما يبدو بتتبع الحالة الصحية للمستخدمين، وهي خطوة ممتازة منها بالطبع، واليوم أعلنت العملاقة الأمريكية عن خاصية جديدة واستثنائية من حيث طريقة عملها، هذا حيث أن هواتف أندرويد ستصبح قادرة على قياس نبضات القلب وتتبعها دون الحاجة لوجود حساسات أو مستشعرات مخصصة! وهو ما سيبدأ في التوفر أولًا لهواتف بيكسل.

قياس نبضات القلب من خلال الكاميرا

الخاصية ستتوفر أولًا لهواتف بيكسل، لكن جوجل صرحت رسميًا أنها ستتوسع لهواتف أندرويد الأخرى مع مرور الوقت، وعندما تصبح هذه الخاصية متوفرة سيكون بإمكانك وبكل بساطة أن تفتح تطبيق جوجل فت ومن خلاله سيكون التطبيق قادر على قياس نبضات القلب باستخدام الكاميرا، وذلك من خلال حركة صدرك في عملية التنفس ومن خلال التغيرات الواقعة على لون بشرتك أيضًا.

إلى جانب ذلك، سيكون عليك أن تضع اصبعك على الكاميرا الخلفية حتى تعمل هذه الخاصية! وحتى الآن لازال من غير المعروف على وجه الدقة كيفية عمل هذه الخاصية بالضبط! وبكل وضوح لن يكون بإمكانك استخدام هذه الخاصية أثناء التمرين أو ممارسة الرياضة، إلا إذا كنت تنوي حمل هاتفك في يدك وفتح الكاميرا ووضع اصبعك على الكاميرا الخلفية!

تكشف لنا هذه الخاصية عن تطور كبير في عالم البرمجيات وفي تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا أنه وحسبما فهمنا فسيكون بإمكانك قياس نبضات القلب دون وجود أي مستشعرات مخصصة لذلك داخل الهاتف! ومن خلال الخاصية الجديدة سيكون بإمكانك متابعة مستوى التنفس ونبضات القلب بسهولة بالغة.