“كورونا” يُعطّل مكافحة السرطان في أوروبا

قال هانز كلوج رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية، إنّ انتشار فيروس “كورونا” ترك تأثيرًا سلبيًا على مرضى السرطان وطريقة علاجهم.

وأشار “كلوج” إلى أنّ انتشار الوباء في العام الماضي، أدى إلى حدوث تأخّر وتعطيل في تقديم الخدمات لمرضى السرطان، بالإضافة إلى تأخّر تشخيص المرض.

وأكدّ المسؤول الأوروبي وجود نقص كبير في الأدوية ومعدلات التشخصية، وأوضح أنّ الفترة القادمة ستشهد ارتفاعًا في عدد الوفيات بالمرض، وعدد المصابين الذين لا يكتشفون إصابتهم في وقت مبكر.

ودعا “كلوج” إلى إطلاق مبادرة ترتكز على خمسة مجالات هي “تجميع البيانات، الوقاية، الرعاية التلطيفية، الوصول إلى التشخيص والعلاج، والكشف المبكر”؛ وذلك من أجل تقليص المجال.

وأولى الأهمية للكشف عن سرطان الأطفال، سرطان عنق الرحم، وسرطان الثدي.

يُذكر أنّ مرض السرطان يعدّ من أكثر أسباب الوفيات في العالم، حيث يودي بحياة أكثر من 2,2 مليون إنسان.

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