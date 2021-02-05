الطائرات المُسيّرة تدخل مجال توصيل لقاحات “كورونا”

كشفت شركة “زبلاين” الأمريكية الناشطة في مجال توصيل التوريدات الطبية عبر الطائرات المسيرة عن اتفاقها مع أحد الشركات المصنعة للقاح “كورونا” على إيصال اللقاح عبر هذه الطائرات.

وقالت الشركة الناشئة، التي يقع مقرها في جنوب سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إنّها ستبدأ في إيصال لقاحات “كورونا” عبر طائراتها المسيرة، في أبريل القادم.

ولم تكشف الشركة الأمريكية عن اسم الشركة التي ستزودها بجرعات لقاح “كورونا”، التي ستنقلها عبر طائراتها، وقالت إنّها وضعت نظامًا يسمح لها بإيصال اللقاحات والإمدادات الطبية لجميع المراكز بدرجات حرارة متدنية.

يذكر أنّ شركة “زبلاين” بدأت في عام 2016 مهمتها في نقل الأدوية والمستلزمات الطبية عبر الطائرات المسيّرة في دولتيْ راوندا وغانا، قبل أن تُطوّر خدماتها في العام 2020، حيث بدأت بإيصال منتجات العناية الشخصية إلى المستشفيات في ولاية نورث كارولينا الأمريكية.

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