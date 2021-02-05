“سامسونغ” تستعد لإطلاق هاتف ببطارية قوية

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من داخل شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية، عن استعداد الشركة لطرح هاتف جديد ببطارية قوية، ستطلق عليه Galaxy F62.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Exynos الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة One UI.

وستزود الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6,7 بوصة، ودقة عرض Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسة.

وستبلغ سعة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت، بينما ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى ستة غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة سبعة آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، منفذ USB-C، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في منتصف فبراير الجاري بسعر أقل من 340 دولارًا أمريكيًا.

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