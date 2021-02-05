زوجان ليتوانيان يُبدعان في نحت سيارة “فيراري” في الثلج

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار صورة لسيارة “فيراري”، نحتها زوجان من ليتوانيا بالثلج.

واستغلّ الزوجان توقف تساقط الثلوج في منطقة “بانيفيريس”، وسط البلاد؛ لنحت سيارة “فيراري” صبغاها باللون الأحمر.

ونشرت الزوجة دوناتا بوجيني، مقطع فيديو، يظهر من خلاله زوجها وهو يضع اللمسات الأخيرة على السيارة التي بدت كأنّها حقيقية، وقالت إنّ علمية النحت استمرت ليومين كاملين بذلا خلالها مجهودًا كبيرًا.

من جانبه، قال “بوجيني” إنّه نحت السيارة الثلجية وفق مقاييس السيارة الإيطالية التي يصل سعرها لحوالي مليوني دولار أمريكي، ويحلم باقتنائها في يومٍ ما.

وحظي مقطع الفيديو وصور السيارة بانتشار كبير على مواقع الإنترنت، وأبدى رواد تلك المواقع إعجابهم بموهبة الزوجين وقدرتهما على نحت السيارة بطريقة مثالية.

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